Коммунисты в МГД разругались из-за проекта бюджета Москвы

Фракция КПРФ в Московской городской думе не смогла выработать единую позицию по проекту бюджета российской столицы на заседании общей комиссии. Между народными избранниками - коммунистами произошла перепалка со взаимными оскорблениями.

Как сообщает АГН «Москва», в ходе осуждения бюджета на 2020-2022 годы депутат фракции КПРФ Елена Шувалова периодически прерывала выступающих, спорила с председателем городского парламента.

В итоге, актер и режиссер Николай Губенко - также член фракции КПРФ, вице-спикер МГД – сделал замечание коллегам. Он призвал их к сдержанности, а также предложил применить санкции к тем, кто нарушал регламент работы. В ответ на этот депутат-коммунист Олег Шереметьев назвал Губенко «негодяем». Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед москвичами за, как он выразился, «цирк и шапито».

Официальная позиция фракции КПРФ которую в Мосгордуме возглавляет внук лидера партии Леонид Зюганов, по этому инциденту пока не озвучена.

