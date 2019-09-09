Гусев - о новом составе Мосгордумы: Посмотрим, болтология это или реальная власть
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Более половины мест в Мосгордуме занимают самовыдвиженцы
Более половины — 26 из 45 — мест в Мосгордуме занимают самовыдвиженцы. Таковы предварительные результаты выборов по сообщениям Мосгоризбиркома. Средняя явка избирателей составила чуть более 21,5%.
Павел Гусев: «Посмотрим, что будет. Сегодня Мосгордума – это разнополитическая структура. Скорее всего, будет много дискуссий. Скорее всего, будет очень много недопонимания. Но большинство, все равно, у «Единой России», у так называемых самовыдвиженцев. Думаю, сейчас начнется активная работа с теми, кто избран от других партий. Кто-то переметнется, а может и примкнет к рядам этих самых самовыдвиженцев. Все может быть, и все это мы уже видели. Давайте посмотрим первые полгода и составим свое впечатление о том, что собой представляет новый состав Мосгордумы, что это, рабочий орган или болтология, давайте подождем, и, я думаю, все встанет на свои места», - отметил Павел Гусев в эфире НСН.
В России могут ввести ответственность за ложный вызов «Скорой»
Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья обсуждает введение ответственности за ложный вызов скорой помощи. Отмечается, что нарушители должны будут выплатить компенсацию соответствующих расходов страховым компаниям, так как скорую помощь оказывают в экстренных случаях.
Павел Гусев: «Что же, я думаю, это неплохое решение. Я бы даже ввел за такое нарушение уголовное наказание, если несколько человек совершает его постоянно, если одно и то же лицо постоянно вызывает скорую помощь и лишает тем самым помощи других людей. И, мне кажется, что такая инициатива сейчас – очень ко времени и очень нужна», - подчеркнул он, общаясь с НСН.
Минобороны рассекретило документы периода начала Второй мировой войны
Министерство обороны РФ на своем сайте открыло мультимедийный раздел «Хрупкий мир на пороге войны», в котором представлены уникальные рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
Павел Гусев: «Мне кажется, что именно это и нужно делать: мы сегодня очень много не знаем, и этим пользуются люди, которые используют это незнание для того, чтобы совершать провокации совершенно ложными вбросами. Это вбросы касаются Второй мировой войны, того, что происходило в этот период в России, в Германии, в Польше и других странах, которые оказались втянуты в эту страшную войну. Я понимаю, в секрете надо хранить, может быть, разработки, касающиеся военной техники, которые и сейчас могут быть актуальны. Но что сегодня говорить о том, какая была операция на том или ином направлении? Это все уже – история, это все давно ушло»,- заявил НСН Павел Гусев.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Обмен между Россией и Украиной назвали пощечиной партии Порошенко
- Лавров и Шойгу ответили на призыв США к РФ «быть нормальной страной»
- Осторожный оптимизм или почему Путин не приехал в аэропорт
- Из-за забастовки пилотов «British Airways» отменены сотни рейсов авиакомпании
- Закон об отсрочке Brexit вступил в силу после одобрения Елизаветой II