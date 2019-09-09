Гусев - о новом составе Мосгордумы: Посмотрим, болтология это или реальная власть

Павел Гусев: «Мне кажется, что именно это и нужно делать: мы сегодня очень много не знаем, и этим пользуются люди, которые используют это незнание для того, чтобы совершать провокации совершенно ложными вбросами. Это вбросы касаются Второй мировой войны, того, что происходило в этот период в России, в Германии, в Польше и других странах, которые оказались втянуты в эту страшную войну. Я понимаю, в секрете надо хранить, может быть, разработки, касающиеся военной техники, которые и сейчас могут быть актуальны. Но что сегодня говорить о том, какая была операция на том или ином направлении? Это все уже – история, это все давно ушло»,- заявил НСН Павел Гусев.

