Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, а также комитет по обороне и безопасности рекомендовали палате освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора России. Как пишет ТАСС, соответствующее решение было принято в ходе проведённого совместного заседания.
Напомним, накануне, 20 января, Владимир Путин внёс на рассмотрение Совфеда кандидатуру заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Президент предложил освободить от соответствующей должности Юрия Чайку – в связи с переходом на другую работу.
Между тем, бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН заявил о возможном изменении структуры прокуратуры в связи с приходом Игоря Краснова.
«Немного удивительный выбор, потому что в биографии Краснова большую часть времени составляет чисто следственная работа. После ухода следствия из прокуратуры ее функции во многом изменились и резко снизились. Возможно, приход Краснова в конечном итоге вернет прокуратуре функцию уголовного преследования, которая записана в законе о прокуратуре, но на сегодня практически не осуществляется. Я думаю, что потенциал, заложенный в саму прокуратуру, в последние годы в полной мере не использовался. Она в основном реагировала на сиюминутные ситуации, а стратегической политикой в развитии прокурорского надзора не занимались», - сказал Степанков.
Отмечается, что уход генпрокурора Юрия Чайки происходит на фоне смены правительства. Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН указал на факторы, которые являются истинными причинами отставки российского правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Политолог отметил, что именно о них экс-глава кабмина и не упомянул в своем заявлении.
Между тем, по информации Москва 24, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новой работе Чайки, подчеркнул, что пока никаких назначений не было. Юрий Чайка возглавлял Генеральную прокуратуру с июня 2006 года.
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