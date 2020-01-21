Комитеты Совфеда рекомендовали снять Чайку с должности генпрокурора

Напомним, накануне, 20 января, Владимир Путин внёс на рассмотрение Совфеда кандидатуру заместителя главы СК Игоря Краснова на пост генерального прокурора. Президент предложил освободить от соответствующей должности Юрия Чайку – в связи с переходом на другую работу.

Между тем, бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков в беседе с НСН заявил о возможном изменении структуры прокуратуры в связи с приходом Игоря Краснова.

«Немного удивительный выбор, потому что в биографии Краснова большую часть времени составляет чисто следственная работа. После ухода следствия из прокуратуры ее функции во многом изменились и резко снизились. Возможно, приход Краснова в конечном итоге вернет прокуратуре функцию уголовного преследования, которая записана в законе о прокуратуре, но на сегодня практически не осуществляется. Я думаю, что потенциал, заложенный в саму прокуратуру, в последние годы в полной мере не использовался. Она в основном реагировала на сиюминутные ситуации, а стратегической политикой в развитии прокурорского надзора не занимались», - сказал Степанков.

Отмечается, что уход генпрокурора Юрия Чайки происходит на фоне смены правительства. Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН указал на факторы, которые являются истинными причинами отставки российского правительства во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Политолог отметил, что именно о них экс-глава кабмина и не упомянул в своем заявлении.

Между тем, по информации Москва 24, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о новой работе Чайки, подчеркнул, что пока никаких назначений не было. Юрий Чайка возглавлял Генеральную прокуратуру с июня 2006 года.