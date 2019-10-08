Комитеты Генассамблеи ООН прервали работу из-за визовых проблем у Ирана и РФ

Два комитета Генассамблеи ООН приостановили работу в связи с визовыми проблемами у делегации Ирана и России.

Как сообщает Интерфакс, заседание шестого комитета по правовым вопросам, запланированное на понедельник, переносится на вторник из-за проблем с визами у представителей Ирана. Оно должно состоятся в 11.30 в Нью-Йорке (18:30 мск).

РИА Новости сообщает, что работу по тем же причинам приостановил первый комитет Генассамблеи, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности. По данным агентства, решение о паузе в работе было принято в связи с проблемами с визами у семи российских дипломатов.

