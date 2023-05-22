Комитет Совфеда поддержал закон о денонсации ДОВСЕ

Международный комитет Совета Федерации поддержал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). На заседании, посвященном этому вопросу, присутствовал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Предполагается, что соответствующий документ Совфед рассмотрит в среду, 24 мая.

Сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с НСН ранее возложил вину за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе на западные страны. По его словам, Запад «предпринимал последовательные шаги по расширению НАТО».

Медведев назвал неактуальным Договор ДОВСЕ

О том, что РФ денонсирует ДОВСЕ, объявил президент России Владимир Путин, назначив ответственным по этому вопросу при рассмотрении в парламенте замглавы МИД Рябкова. ДОВСЕ устанавливал квоты для государств, подписавших его (в том числе для членов НАТО, а также для России), по пяти категориям обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения Договора. Он касается боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и боевых самолётов.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВооружениеЗаконопроектСовет Федерации РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры