Комитет Совфеда поддержал закон о денонсации ДОВСЕ
Международный комитет Совета Федерации поддержал закон о денонсации Россией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). На заседании, посвященном этому вопросу, присутствовал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
Предполагается, что соответствующий документ Совфед рассмотрит в среду, 24 мая.
Сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с НСН ранее возложил вину за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе на западные страны. По его словам, Запад «предпринимал последовательные шаги по расширению НАТО».
О том, что РФ денонсирует ДОВСЕ, объявил президент России Владимир Путин, назначив ответственным по этому вопросу при рассмотрении в парламенте замглавы МИД Рябкова. ДОВСЕ устанавливал квоты для государств, подписавших его (в том числе для членов НАТО, а также для России), по пяти категориям обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения Договора. Он касается боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и боевых самолётов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru