«Комитет против пыток» включили в реестр НКО-иноагентов

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали также новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.

Ранее глава комиссии Госдумы РФ по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил о рассмотрении законопроекта, который должен объединить четыре действующих в стране реестра иноагентов.

