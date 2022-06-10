«Комитет против пыток» включили в реестр НКО-иноагентов

Минюст РФ внес «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных общественных объединений - иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Угрозы иноагентов»: В Госдуме объяснили запрет митингов у зданий властей и школ

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали также новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.

Ранее глава комиссии Госдумы РФ по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил о рассмотрении законопроекта, который должен объединить четыре действующих в стране реестра иноагентов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство юстиции. Фото с сайта ceur.ru.
ТЕГИ:ИноагентыМинюст РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры