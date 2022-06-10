«Комитет против пыток» включили в реестр НКО-иноагентов
Минюст РФ внес «Комитет против пыток» в реестр незарегистрированных общественных объединений - иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали также новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
Ранее глава комиссии Госдумы РФ по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев заявил о рассмотрении законопроекта, который должен объединить четыре действующих в стране реестра иноагентов.
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