Комитет грузинского парламента поддержал преодоление вето на закон об иноагентах

По словам представителя президента Георгия Мсхиладзе, принятие закона об иноагентах угрожает государству. В свою очередь председатель комитета Анри Оханашвили отметила, что для ответа на заданные в комитете вопросы Мсхиладзе «не хватило таланта и смелости».

Мсхиладзе подчеркнул, что закон об иноагентах — единственная помеха на пути Тбилиси к евроинтеграции.

Кроме того, за преодоление вето в ходе пленарного заседания, которое состоится 28 мая, должны проголосовать депутаты.

Ранее в ходе выступления на мероприятии в честь Дня независимости грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в измене родине.

