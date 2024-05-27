Комитет грузинского парламента поддержал преодоление вето на закон об иноагентах
Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам одобрил преодоление наложенное президентом страны Саломе Зурабишвили вето на закон об иноагентах. Об этом сообщил телеканал Mtavari.
По словам представителя президента Георгия Мсхиладзе, принятие закона об иноагентах угрожает государству. В свою очередь председатель комитета Анри Оханашвили отметила, что для ответа на заданные в комитете вопросы Мсхиладзе «не хватило таланта и смелости».
Мсхиладзе подчеркнул, что закон об иноагентах — единственная помеха на пути Тбилиси к евроинтеграции.
Кроме того, за преодоление вето в ходе пленарного заседания, которое состоится 28 мая, должны проголосовать депутаты.
Ранее в ходе выступления на мероприятии в честь Дня независимости грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил Зурабишвили в измене родине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru