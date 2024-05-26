Грузинский премьер обвинил президента страны в измене родине
В ходе выступления на мероприятии в честь Дня независимости грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.
По его словам, события новейшей истории Грузии и процессы, происходящие сейчас в мире, показали грузинскому народу то, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности для государства. При этом он особенно подчеркнул важность поддержания государственной независимости.
В свою очередь, выступая перед военнослужащими и представителями руководства Грузии, Зурабишвили подвергла критике действия властей государства, напомнив, что предстоящие в октябре 2024 года парламентские выборы, определят европейский или пророссийский курс страны.
Ранее президент Грузии попросила французского лидера Эммануэля Макрона избавить Кавказ от «советского ига».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru