Грузинский премьер обвинил президента страны в измене родине

В ходе выступления на мероприятии в честь Дня независимости грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.

По его словам, события новейшей истории Грузии и процессы, происходящие сейчас в мире, показали грузинскому народу то, что суверенитет является самой эффективной гарантией безопасности для государства. При этом он особенно подчеркнул важность поддержания государственной независимости.

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В свою очередь, выступая перед военнослужащими и представителями руководства Грузии, Зурабишвили подвергла критике действия властей государства, напомнив, что предстоящие в октябре 2024 года парламентские выборы, определят европейский или пророссийский курс страны.

Ранее президент Грузии попросила французского лидера Эммануэля Макрона избавить Кавказ от «советского ига».

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ФОТО: РИА Новости
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