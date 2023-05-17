Комитет Госдумы одобрил возврат досрочного отзыва сенаторов

Отмечается, что представление об отзыве нельзя будет внести в течение одного года с начала исполнения сенатором своих полномочий, и менее чем за три месяца до истечения их срока. Если представление будет отклонено Советом Федерации, то внести его мовторно можно будет только через шесть месяцев после отклонения.

«Порядок отзыва сенатора... в свое время... убрали, но сейчас... мы его предлагаем вернуть», - отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что в Госдуму были внесены поправки о проведении досрочных выборов глав вновь созданных муниципальных образований, сообщает RT.