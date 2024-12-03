Комитет Госдумы не поддержал учреждение Дня ветеранов боевых действий

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал депутатам отклонить проект закона об установлении 1 июля Дня ветеранов боевых действий. В заключении комитета говорится, что правительство не поддержало документ, указав на риски девальвации уже установленных дней воинской славы и памятных дат в честь ветеранов.

Также отмечается, что 1 июля напрямую не связано ни с конкретным победным днем российских войск, ни с какой-либо памятной датой, важной для общества и государства.