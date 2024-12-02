Кабмин одобрил законопроект о дополнительном отпуске для полицейских-ветеранов

Правительство России одобрило законопроект о предоставлении 15-дневного дополнительного отпуска сотрудникам МВД, являющимся ветеранами боевых действий, при условии его доработки. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на проект отзыва кабмина.

В документе уточняется, что проект требует уточнений, в частности, касающихся периодичности предоставления нового вида отпуска и сохранения денежного довольствия на время его использования.