Кабмин одобрил законопроект о дополнительном отпуске для полицейских-ветеранов

Правительство России одобрило законопроект о предоставлении 15-дневного дополнительного отпуска сотрудникам МВД, являющимся ветеранами боевых действий, при условии его доработки. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на проект отзыва кабмина.

В документе уточняется, что проект требует уточнений, в частности, касающихся периодичности предоставления нового вида отпуска и сохранения денежного довольствия на время его использования.

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Кабмин напомнил, что действующее законодательство уже предусматривает ряд отпусков для сотрудников МВД, включая основной, дополнительные, каникулярный и отпуска по личным обстоятельствам, с сохранением денежного содержания.

Новая инициатива должна быть приведена в соответствие с этими нормами, указано в отзыве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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