Кабмин одобрил законопроект о дополнительном отпуске для полицейских-ветеранов
Правительство России одобрило законопроект о предоставлении 15-дневного дополнительного отпуска сотрудникам МВД, являющимся ветеранами боевых действий, при условии его доработки. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на проект отзыва кабмина.
В документе уточняется, что проект требует уточнений, в частности, касающихся периодичности предоставления нового вида отпуска и сохранения денежного довольствия на время его использования.
Кабмин напомнил, что действующее законодательство уже предусматривает ряд отпусков для сотрудников МВД, включая основной, дополнительные, каникулярный и отпуска по личным обстоятельствам, с сохранением денежного содержания.
Новая инициатива должна быть приведена в соответствие с этими нормами, указано в отзыве, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин одобрил законопроект о дополнительном отпуске для полицейских-ветеранов
- Шольц в обращении к Путину заявил о намерении продолжать поддержку Украины
- СМИ: Украина запросила у Запада $120 млрд на военные нужды в 2025 году
- Израиль заявил об ударах по Ливану на фоне столкновений на границе
- СМИ: НАТО не обсуждает отправку войск на Украину, в столицах Европы размышляют
- Песков в ответ на заявление Зеленского заявил, что в РФ конструктивная повестка
- Политолог Хамер обвинил Байдена в злоупотреблении властью
- Мошенники усилили атаки на билеты «Щелкунчика» из-за популярности спектакля
- В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве 19-летней давности
- Россия заблокировала план работы Совбеза ООН в декабре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru