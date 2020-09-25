Комиссия ГД направила в бундестаг обращение по инциденту с Навальным

Комиссия Госдумы РФ направила главе бундестага письмо, в котором предлагает сформировать рабочую группу по контролю за расследованием произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев в эфире «Дума ТВ».

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По его словам, комиссия установила, что развернутая на Западе «массированная дезинформационная кампания по поводу якобы преднамеренного отравления Россией Навального носит спланированный характер». Ее цель - подрыв экономического развития РФ при помощи новых санкций.

Парламентарий также сообщил, что у комиссии имеются доказательства того, что каких-либо отравляющих веществ в организме Навального до его вылета в Германию не было.

Между тем разработчик «Новичка» Леонид Ринк заявил, что это боевое отравляющее вещество можно изготовить в любой химической лаборатории любой страны мира.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT инициативу американских сенаторов о введении санкций в отношении российских официальных лиц из-за инцидента с Навальным. По его словам, бездоказательность оснований, на которых собираются или выражают готовность вводить очередные санкции, «лишь подчёркивает, что в качестве поводов для антироссийских действий используется всё что угодно».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГерманияАлексей Навальный
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