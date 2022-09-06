Комендант Бердянска Артём Бардин умер в больнице

Комендант Бердянска, пострадавший в теракте, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

Замначальника ГАИ Бердянска скончался от ранений

Ранее сообщалось, что неизвестные взорвали автомобиль коменданта Бердянска Запорожской области Артём Бардина, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Взрыв прогремел 6 сентября рядом со зданием администрации Бердянска, местные власти назвали произошедшее терактом.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населённого пункта Михайловка Иван Сушко.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ТеррактСмерть
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