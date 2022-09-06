Комендант Бердянска был госпитализирован после взрыва
Неизвестные взорвали автомобиль коменданта Бердянска Запорожской области Артём Бардина, сообщает пресс-служба администрации города.
В сообщении говорится, что чиновник был госпитализирован в тяжёлом состоянии, врачи оказывают ему необходимую помощь.
Взрыв прогремел 6 сентября рядом со зданием администрации Бердянска, местные власти назвали произошедшее терактом.
Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации населённого пункта Михайловка Иван Сушко, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Автомобилисты стали массово отказываться от ОСАГО
- Комендант Бердянска был госпитализирован после взрыва
- В Минздраве назвали число россиян с алкогольной зависимостью
- Янковский предложил провести вместо «Кинотавра» «Фестиваль — и точка»
- Путин поручил проработать вопрос создания межгосударственных туристических организаций
- Россельхозбанк выяснил, что Россия к концу года обеспечит себя собственными устрицами
- Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании
- Путин призвал возродить курортную зону на Каспии
- Минобороны РФ: 53-й механизированная бригада ВСУ отказалась выполнять приказы Киева
- «Позорище и дно». Захарова оценила слова Борреля о России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru