Комендант Бердянска был госпитализирован после взрыва

Врачей Белую и Сушкевич приговорили к 9,5 и 9 годам колонии по делу об убийстве младенца Взрыв прогремел около здания администрации Бердянска Трасс вступила в должность премьера Великобритании Актриса Татьяна Рудина оштрафована на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Баскетболистка сборной РФ попалась на кокаине