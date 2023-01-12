Командир полка имени Кадырова опроверг информацию о сдаче в плен в зоне СВО
Командир полка полиции спецназначения имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замид Чалаев опроверг информацию о том, что он якобы сдался в плен в зоне спецоперации на Украине. Соответствующее видео с заявлением Чалаева опубликовал в своем Telegram-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Так, Чалаев отметил, что фейки о пленении опубликовали «проукраинские и пронацистские издания». Он также назвал распространяющих подобные слухи «шайтанами».
«У нас девиз такой, как в свое время сказал Байсангур Беноевский: «Если мы попали в окружение, вам от нас не уйти», — сказал Чалаев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что за декабрь 2022 года из украинского плена удалось освободить около 200 российских военнослужащих, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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