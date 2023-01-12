Командир полка имени Кадырова опроверг информацию о сдаче в плен в зоне СВО

Так, Чалаев отметил, что фейки о пленении опубликовали «проукраинские и пронацистские издания». Он также назвал распространяющих подобные слухи «шайтанами».

«У нас девиз такой, как в свое время сказал Байсангур Беноевский: «Если мы попали в окружение, вам от нас не уйти», — сказал Чалаев.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что за декабрь 2022 года из украинского плена удалось освободить около 200 российских военнослужащих, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

