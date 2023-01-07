Кадыров опроверг данные о гибели чеченских командиров в зоне СВО

«Участь злых языков — это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране», — подчеркнул Кадыров.

Он также напомнил, что данные напомнил, что данные о якобы гибели чеченских командиров на Украине распространяются в течение последних дней.

Кадыров Заявил, что чеченские «командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа» и настроены только на победу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями и в ближайшем будущем дойдут до Одессы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

