Кадыров опроверг данные о гибели чеченских командиров в зоне СВО

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, информация о якобы гибели чеченских командиров в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, является небылицами. Об этом он написал он в Telegram.

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«Участь злых языков — это трепаться направо и налево, придумывать различные небылицы, выдавать их за чистую правду, сидя на мягком диване в какой-нибудь европейской стране», — подчеркнул Кадыров.

Он также напомнил, что данные напомнил, что данные о якобы гибели чеченских командиров на Украине распространяются в течение последних дней.

Кадыров Заявил, что чеченские «командиры в полном здравии и прекрасном расположении духа» и настроены только на победу.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал, что вскоре российские военные вернут контроль над утраченными позициями и в ближайшем будущем дойдут до Одессы, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияКадыровРамзан Кадыров
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