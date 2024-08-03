Команда Харрис не согласилась перенести дебаты по предложению Трампа
3 августа 202420:32
Команда вице-президента США Камалы Харрис не согласилась на условия кандидата в президенты США Дональда Трампа по дебатам - там предложили провести их 10 числа на телеканале ABC, о чем ранее была договоренность с командой президента США Джо Байдена.
«У мистера «в любое время и в любом месте» не должно возникнуть никаких проблем, если только он не слишком напуган, чтобы появиться 10-го числа», — заявил представитель штаба Харрис Майкл Тайлер.
Ранее Трамп заявил, что договорился с телеканалом Fox News о дебатах со своей главной оппоненткой — Харрис. По словам Трампа, дебаты должны пройти 4 сентября в Пенсильвании.
Трамп заявлял, что Харрис «отправляли» предотвратить конфликт вокруг Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru