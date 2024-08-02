Трамп назвал отличной для России сделку по обмену заключенными

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия заключила выдающуюся и исключительную сделку по обмену заключенными с западными странами.

Он отметил, что, как это часто бывает, сделка была выгодной для другой страны, в данном случае России, но не для США. При этом Трамп подчеркнул, что поскольку удалось вернуть американцев домой, он не будет критиковать этот аспект соглашения.