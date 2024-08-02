Трамп назвал отличной для России сделку по обмену заключенными
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Россия заключила выдающуюся и исключительную сделку по обмену заключенными с западными странами.
Он отметил, что, как это часто бывает, сделка была выгодной для другой страны, в данном случае России, но не для США. При этом Трамп подчеркнул, что поскольку удалось вернуть американцев домой, он не будет критиковать этот аспект соглашения.
Трамп также отметил, что, хотя он не знаком с конкретными деталями соглашения, ему кажется, что оно не является особенно выгодным для США.
Он добавил, что власти могли использовать сложность сделки как способ оправдать ее недостатки, заявив, что её сложность делает её трудной для понимания, что обычно означает плохие условия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru