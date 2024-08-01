Трамп: Харрис «отправляли» предотвратить конфликт на Украине

«Знаете, ее отправляли иметь дело с Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Между прочим, он бы этого не сделал, если бы я был президентом», — заявил бывший американский лидер.

Он также задался вопросом: «Кто-нибудь может представить себе, как она ведет дела с лидером Китая Си Цзиньпином?». Трамп назвал его яростным человеком.

Ранее стало известно о разногласиях между Харрис и Зеленским перед началом СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

