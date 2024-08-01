Трамп: Харрис «отправляли» предотвратить конфликт на Украине

Вице-президента США Камалу Харрис «отправляли» предотвратить конфликт вокруг Украины, сообщил на митинге в Пенсильвании экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис

«Знаете, ее отправляли иметь дело с Путиным, чтобы удержать его от вторжения на Украину. Между прочим, он бы этого не сделал, если бы я был президентом», — заявил бывший американский лидер.

Он также задался вопросом: «Кто-нибудь может представить себе, как она ведет дела с лидером Китая Си Цзиньпином?». Трамп назвал его яростным человеком.

Ранее стало известно о разногласиях между Харрис и Зеленским перед началом СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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