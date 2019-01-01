Эксперт: Гражданство Саакашвили - очередное испытание для украинского народа

Руководитель грузинского Института стратегии управления Пётр Мамрадзе в беседе с НСН предположил, что решение Зеленского вернуть украинское гражданство Саакашвили, продиктовано олигархом Игорем Коломойским.

«Еще совсем недавно президент Зеленский на вопрос о Саакашвили сказал очень уклончиво, что, дескать, все должно быть в соответствии с законом и неизвестно что и как будет. А тут взял и подписал. Я сразу вспомнил о том, что именно боевики и криминальные авторитеты Коломойского завозили Саакашвили из Польши в Украину. Вот они прорывали тогда цепь бездействующих просто стоявших пограничников. Они прорвали цепь и его ввели. А связь Коломойского с Зеленским тоже вроде бы прослеживается, если верить многочисленным публикациям. Может быть тут и ответ на вопрос. Понадобился [Саакашвили]. И влияние Коломойского, который вот уже требует даже от Зеленского, чтобы объявил дефолт, отказался от сотрудничества с международным валютным фондом и прочее», - рассказал он.

По словам Мамрадзе, ожидать после возвращения гражданства Саакашвили его повторного назначения на пост губернатора не стоит. Однако он не исключил вероятности, что экс-главу Одесской области теперь ждет новый пост на государственной службе.

«Может, губернатором не будет. Дважды не будут пробовать одно и то же. Но раз уж дали ему гражданство, может, и назначение какое-то последует. На что может рассчитывать украинский народ и так измученный, вот о чем надо подумать, потому что деструктивный заряд у Саакашвили огромный. У него эгоцентризм маниакальный такой, чтобы быть в центре внимания любой ценой: хоть по крышам бегать, хоть самые унизительные позы принимать. И еще, ведь он покинул Грузию, вывезя миллиарды. То, что это была чудовищная коррупция, немало сказано, в том числе, западными экспертами, когда он появился на Украине. Предупреждали, что в Грузии Саакашвили коррупцию не побеждал, а просто он приватизировал в свой карман эту коррупцию. Сообщения постоянно о каких-то яхтах, о каких-то домах уже в Майами. Все это есть. Опять таки эта страсть к роскошной жизни. Для этого нужны большие деньги и страсть всегда быть в центре внимания СМИ. Все это дорого обходится и населению государства. Так что еще один такой вот будет балласт и испытание для украинского народа», - заключил собеседник НСН.

Незадолго до этого украинский предприниматель Игорь Коломойский посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить на своей должности министра внутренних дел страны Арсения Авакова. Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в интервью НСН заявил, что Зеленскому придется договариваться с олигархом в случае победы на выборах.

