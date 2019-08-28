Коломойский назвал условия переизбрания Зеленского на второй срок

Миллиардер отметил, что деятельность действующего президента можно оценить при помощи показателя эффективности. В данном случае, он предложить измерять показатель по количеству украинцев, которые вернутся на родину. Как пишут Известия, по данным независимого анализа на сегодняшний день на Украине проживает 35 млн человек. Коломойский пояснил, что если эта цифра увеличится до 38 млн человек, то Зеленского необходимо избирать на второй срок.

Ранее эксперты экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров и директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в эфире НСН подвели итоги первых ста дней правдения президента Украины Владимира Зеленского.

