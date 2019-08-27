В обход Коломойского. Зеленский рассчитывает на личную преданность нового премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложит Верховной раде утвердить премьер-министром заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, завтра Зеленский и руководство его администрации проведут консультации относительно кандидатур других членов кабинета министров. Сейчас Гончарук сопровождает президента в рабочих поездках и на совещаниях, посвященных экономическим вопросам.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в комментарии НСН объяснил такой выбор близкими отношениями Зеленского с кандидатом.

«На Украине уже недели две пишут, что президент хочет назначить на пост премьер-министра Гончарука, потому что они друзья, Зеленский ему доверяет. Насколько я понимаю, никаких других надежд он на него не возлагает. Точно так же, как Порошенко пробивал на пост премьера Гройсмана, потому что тот всю жизнь работал с ним, и экс-президент его выращивал. Порошенко ему тоже доверял. Заявка Зеленского - своеобразный упреждающий ход, поскольку, по моим данным, Коломойский (негласно курирующий президента) не хочет видеть на этом посту Гончарука. Заявляя публично о своих предпочтениях, Зеленский пытается увеличить шансы на проталкивание этой кандидатуры».

Алексей Гончарук имеет юридическое образование. С 2015 года он возглавляет независимый экспертно-аналитический центр «Офис эффективного регулирования». Эта организация создана и финансируется Евросоюзом, поэтому, предполагается, что Гончарук, в случае назначения, будет проводить соответствующую политику. Однако, по оценке Ростислава Ищенко, каждый премьер Украины в нынешних условиях обречён на определённый образ действия.

«Любой глава украинского правительства, чем бы он до этого ни занимался, хоть конфетами торговал, будет проводить ярко выраженную прозападную политику, независимо от того, были у него контакты с Евросоюзом ранее или нет. Другого варианта на Украине просто не может быть. Хотя, в соответствие с Конституцией, внешнюю политику Украины определяет президент, а реализует министерство иностранных дел, ещё Верховная рада принимает постановление об основных направлениях. По сути дела, глава государства не связан тут никакими решениями, и сам формирует эту политику, а не премьер».

На нынешний пост Алексей Гончарук назначен 28 мая. До этого он работал советником первого вице-премьера Степана Кубива и внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко в правительстве Арсения Яценюка.