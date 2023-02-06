Коллекторы требуют с депутата Госдумы один рубль

С парламентария требуют взыскать один рубль в качестве компенсации морального вреда и опровержение порочащих сведений, следует из материалов иска. Повод – Нилов ранее заявил, что большинство коллекторов работают с нарушением законодательства.

Ранее сенаторы и депутаты от партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагает запрет коллекторской деятельности в России. Авторы инициативы, как сообщает НСН, отмечают, что общий долг россиян по кредитам превысил 26 триллионов рублей. В прошлом году он вырос на два триллиона. Парламентарии обращают внимание, что рост задолженности связан с падением доходов россиян.

