Коллекторы требуют с депутата Госдумы один рубль
Центр развития коллекторства требует через суд взыскать с главы комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова один рублей. Как сообщают «Ведомости», иск находится в Тверском суде Москвы.
С парламентария требуют взыскать один рубль в качестве компенсации морального вреда и опровержение порочащих сведений, следует из материалов иска. Повод – Нилов ранее заявил, что большинство коллекторов работают с нарушением законодательства.
Ранее сенаторы и депутаты от партии ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предполагает запрет коллекторской деятельности в России. Авторы инициативы, как сообщает НСН, отмечают, что общий долг россиян по кредитам превысил 26 триллионов рублей. В прошлом году он вырос на два триллиона. Парламентарии обращают внимание, что рост задолженности связан с падением доходов россиян.
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