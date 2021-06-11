«Катюша» для США. Клименко назвал версию задержания Клюшина в Швейцарии

В Швейцарии по запросу США был задержан бизнесмен Владислав Клюшин, известный в России как разработчик для Кремля интернет-системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». По неофициальной информации, США обвиняют его в торговле некой инсайдерской информацией «на суммы в десятки миллионов долларов».

Владислав Клюшин - владелец ООО «М13» — крупного поставщика услуг мониторинга СМИ и соцсетей для администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов. Арест и возможную экстрадицию Владислава Клюшина в Соединенные Штаты российские власти пока никак не комментировали.

Экс-советник президента РФ по развитию интернета, основатель и владелец новостного агрегатора на основе данных из социальных сетей MediaMetrics Герман Клименко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что задержание Клюшина связано именно с системой мониторинга «Катюша», а точнее, с желанием США узнать подробности ее функционирования.