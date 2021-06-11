«Катюша» для США. Клименко назвал версию задержания Клюшина в Швейцарии
Экс-советник президента РФ признался, что удивлен поездке поставщика важных для государства сервисов на Запад.
В Швейцарии по запросу США был задержан бизнесмен Владислав Клюшин, известный в России как разработчик для Кремля интернет-системы мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша». По неофициальной информации, США обвиняют его в торговле некой инсайдерской информацией «на суммы в десятки миллионов долларов».
Владислав Клюшин - владелец ООО «М13» — крупного поставщика услуг мониторинга СМИ и соцсетей для администрации президента РФ, федеральных министерств и других государственных органов. Арест и возможную экстрадицию Владислава Клюшина в Соединенные Штаты российские власти пока никак не комментировали.
Экс-советник президента РФ по развитию интернета, основатель и владелец новостного агрегатора на основе данных из социальных сетей MediaMetrics Герман Клименко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что задержание Клюшина связано именно с системой мониторинга «Катюша», а точнее, с желанием США узнать подробности ее функционирования.
«Если люди занимаются какой-то серьезной поставкой программных продуктов для государства, учитывая обстановку, нужно быть аккуратным. Хотя мы не можем провести грань. Есть вещи, которые для нас обычная история, например, когда мы мониторим Facebook, мы все время забываем, что сам Facebook юридически запрещает себя мониторить. И с точки зрения американского законодательства, это преступление. Возможно, Клюшина задержали за это, потому что "Катюша" мониторингом занимается. Я сам продукт видел, это хороший мониторинг – нельзя сказать, что его нельзя сделать лучше или хуже, но он работающий. А сейчас придраться можно к любому. Интернет стал очень политизированным и можно предположить, что «приняли» Клюшина для того, чтобы получить информацию о том, как это все устроено. Знаете, как в свое время, при социализме, внимательно смотрели, что лежит из СМИ у начальника на столе», - отметил Клименко.
По его словам, зачастую секретная информация добывается из открытых источников, поэтому грань в этом вопросе очень тонкая.
«Вся секретная информация добывается из открытых источников. Мы вообще недооцениваем, сколько информации в сети. Вот, например, история с Telegram-каналом «Глаз бога» была суматошная – его закрыли, потом опять открыли, потому что признали, что он собирает информацию, но открытую. А суть открытой информации – тоже сложная история. Единственный, кто обо мне знает все, это интернет. Представить себе, что "Катюша" может генерировать инсайдерскую информацию, я вполне могу. Но, если человек занимается подобными историями, он обычно в юрисдикции, где есть "выдача" в другие страны, не попадает. Поэтому выглядит все странно», - признался собеседник НСН.
При этом он подчеркнул, что в случае задержания в таких ситуациях все равно лучше ссылаться на секретность информации.
«Что бы я делал, если бы меня как владельца MediaMetrics или как экс-советника президента "приняли"? Я бы сказал, что это секретная информация, то есть она непубличная обычно – здесь все сильно зависит от того, что ему инкриминируют», - рассказал Клименко.
Напомним, что ранее Telegram-бот «Глаз Бога» был заблокирован по требованию Роскомнадзора, но в марте этого года возобновил свою работу. Он позволяет получить информацию о гражданине по ссылке на его аккаунт в соцсети, номеру телефона, адресу электронной почты, адресу регистрации, а также по номеру автомобиля или фотографии.
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