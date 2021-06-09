В Швейцарии по запросу США арестовали россиянина

Официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Ингрид Райзер заявила, что после запроса США в кантоне Вале был арестован гражданин РФ Владислав Клюшин, сообщает РИА Новости.

По её словам, гражданина РФ обвиняют в финансовых махинациях, а именно в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов с участием нескольких сообщников.

Райзер уточнила, что Клюшину грозит экстрадиция в Соединенные Штаты, при этом сам россиянин выступает против. Если будет принято решение о передаче его американским властям, то его можно будет обжаловать в Федеральном уголовном суде.

Ранее в Греции на острове Тинос задержали россиянина 1988 года рождения, сообщает RT. Местные власти подозревают гражданина РФ в незаконном пересечении границы.