МИД занимается ситуацией с арестом Клюшина
Официальный МИД России Мария Захарова рассказала, что ведомство занимается инцидентом с арестом россиянина Владислава Клюшина в Швейцарии.
«МИД занимается ситуацией с арестом в Швейцарии россиянина Клюшина по запросу США», - передает слова Захаровой ТАСС.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что знает о задержании Клюшина «из сообщений СМИ», и отметил, что помощь в защите интересов граждан за рубежом оказывает МИД.
Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу США по обвинению в финансовых махинациях и ему грозит экстрадиция. Вашингтон подозревает бизнесмена в запуске инсайдерской торговли десятками миллионов долларов.
Клюшин является владельцем компании «М13», разработавшей систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша», которую предположительно используют российские государственные структуры.
Как сообщает URA.RU, Клюшин является возможным владельцем Telegram-канала «Незыгарь».
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