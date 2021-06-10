МИД занимается ситуацией с арестом Клюшина

Официальный МИД России Мария Захарова рассказала, что ведомство занимается инцидентом с арестом россиянина Владислава Клюшина в Швейцарии.

«МИД занимается ситуацией с арестом в Швейцарии россиянина Клюшина по запросу США», - передает слова Захаровой ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что знает о задержании Клюшина «из сообщений СМИ», и отметил, что помощь в защите интересов граждан за рубежом оказывает МИД.

Клюшин был арестован в Швейцарии по запросу США по обвинению в финансовых махинациях и ему грозит экстрадиция. Вашингтон подозревает бизнесмена в запуске инсайдерской торговли десятками миллионов долларов.

Клюшин является владельцем компании «М13», разработавшей систему мониторинга СМИ и соцсетей «Катюша», которую предположительно используют российские государственные структуры.

Как сообщает URA.RU, Клюшин является возможным владельцем Telegram-канала «Незыгарь».

