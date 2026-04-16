Крепкий рубль для российской экономики - больше негативный фактор сейчас, так как сдерживаются доходы бюджета, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

В ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем «многим бы хотелось», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарной сессии Биржевого форума Московской биржи. По словам министра, старый курс рубля, к которому все привыкли, в том числе экспортеры, был результатом постоянного оттока капитала по разным каналам. Он также пояснил, что сейчас отток отсутствует. Он подчеркнул, что укрепление курса рубля вызовет изменения в экономике страны, а также повлияет на многие отрасли. Нечаев назвал главный фактор такого укрепления.