Экс-министр экономики объяснил, почему крепкий рубль обернется «потерями»
Андрей Нечаев заявил НСН, что период крепкого рубля напрямую зависит от конфликта на Ближнем Востоке.
Крепкий рубль для российской экономики - больше негативный фактор сейчас, так как сдерживаются доходы бюджета, заявил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев.
В ближайшие годы курс рубля будет более устойчивым, чем «многим бы хотелось», заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарной сессии Биржевого форума Московской биржи. По словам министра, старый курс рубля, к которому все привыкли, в том числе экспортеры, был результатом постоянного оттока капитала по разным каналам. Он также пояснил, что сейчас отток отсутствует. Он подчеркнул, что укрепление курса рубля вызовет изменения в экономике страны, а также повлияет на многие отрасли. Нечаев назвал главный фактор такого укрепления.
«К сожалению, никто не может предсказать, насколько «крепким» может быть рубль. Все зависит от того, как долго продлится нефтяное ралли, высокие цены на нефть в результате конфликта на Ближнем Востоке. Мы на это влиять никак не можем. А американский президент Дональд Трамп делает противоречивые заявления, сложно прогнозировать. Если цена на нефть на нынешнем уровне ($96,5 за баррель на 16 апреля. - Прим. НСН) или выше простоит долго, значит, это станет фактором серьезного укрепления рубля. Если конфликт закончится быстро, если договорятся открыть Ормузский пролив, этот фактор укрепления себя исчерпает», - пояснил он.
Нечаев пояснил, чем крепкий рубль мешает российской экономике.
«Есть еще один существенный момент. Крепкий рубль – это потери для российского бюджета, который был составлен под гораздо более высокий курс рубля. Чем слабее рубль, тем больше рублевые доходы бюджеты от экспорта. Тут нужно будет искать компромисс. Крепкий рубль – это более дешевый импорт, но цена импорта сейчас в значительной степени определяется сложной логистикой и санкциями. В целом крепкий рубль – это антиинфляционный фактор, но это сдерживает рост экспортных отраслей, мешает росту доходов», - заключил собеседник НСН.
Курс доллара может дойти до 70 рублей, но потом рубль начнет падать – до конца года возможны значения выше ста, заявил НСН директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
