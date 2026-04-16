Совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году в РФ, Казахстане и Белоруссии
Совместные учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в 2026 году в России, Казахстане и Белоруссии. Об этом со ссылкой на российское Минобороны сообщает RT.
На заседании военного комитета организации, которое прошло под председательством начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, было отмечено, особое внимание было уделено «вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки».
Уточняется, что три учения пройдут в России, два — на территории в Белоруссии и одно — на территории Казахстана.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Садоводов предупредили о мошенничестве при продаже участков в СНТ
- Совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году в РФ, Казахстане и Белоруссии
- «Дорогое удовольствие»: Что мешает россиянам зимовать на дачах
- От анархии к нормам: Как не нарушить закон при строительстве дачи в Подмосковье
- Россиянам назвали причины для уменьшения пособия по временной нетрудоспособности
- Экс-министр экономики объяснил, почему крепкий рубль обернется «потерями»
- На хлеб намазывать? Зачем Ирану полтонны обогащенного до 60% урана
- Названо имя нового главы Пентагона после возможной отставки Хегсета
- Песков: Россия допускала, что США не продлят лицензии на закупку нефти
- «Малиновое дерево»: Садоводам объяснили, как не купить фейковые саженцы