Совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году в РФ, Казахстане и Белоруссии

Совместные учения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдут в 2026 году в России, Казахстане и Белоруссии. Об этом со ссылкой на российское Минобороны сообщает RT.

Лукашенко призвал ОДКБ быть очень корректной в работе с Арменией

На заседании военного комитета организации, которое прошло под председательством начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, было отмечено, особое внимание было уделено «вопросам организации совместной оперативной и боевой подготовки».

Уточняется, что три учения пройдут в России, два — на территории в Белоруссии и одно — на территории Казахстана.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ОДКБ должна быть готова к отражению любой агрессии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ТЕГИ:Военные УченияОДКБКазахстанБелоруссияРоссия

