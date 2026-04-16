В Госдуме объяснили, как спасти прах советских воинов от вандалов из Балтии

России следует выкупить и перезти в страну Вечный огонь из латвийского города Даугавпилса, власти которого собрались демонтировать монумент. С таким предложением в беседе с NEWS.ru выступил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Во Львовской области демонтируют Вечный огонь и памятники советским солдатам

По его мнению, с финансовой стороны проблем возникнуть не должно, так как он уверен в том, что «народ скинется».

«В любом варианте нужно перевозить в Россию прах погибших советских воинов, благодаря которым мы все живём», - добавил парламентарий.

Ранее в Эстонии задержали вандалов, осквернивших памятник советским воинам в Таллине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
