В Сирии заявили о завершении вывода сил США с территории страны

Силы международной коалиции во главе с США вывели свой военный контингент с территории Сирии. Как пишет RT, об этом заявили в МИД арабской республики.

В ведомстве указали, что условия, требовавшие американского военного присутствия в Сирии, изменились, с чем согласны все стороны.

Также отмечается, что передача военных объектов под контроль сирийской армии была осуществлена с высоким уровнем безопасности.

Ранее в Пентагоне заявили, что несмотря на вывод войск из Сирии, Вашингтон сохраняет готовность ответить на любые террористические угрозы, возникающие в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: соцсети/OIRSpox
ТЕГИ:АрмияСШАСирия

Горячие новости

Все новости

партнеры