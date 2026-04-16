В Сирии заявили о завершении вывода сил США с территории страны
Силы международной коалиции во главе с США вывели свой военный контингент с территории Сирии. Как пишет RT, об этом заявили в МИД арабской республики.
В ведомстве указали, что условия, требовавшие американского военного присутствия в Сирии, изменились, с чем согласны все стороны.
Также отмечается, что передача военных объектов под контроль сирийской армии была осуществлена с высоким уровнем безопасности.
Ранее в Пентагоне заявили, что несмотря на вывод войск из Сирии, Вашингтон сохраняет готовность ответить на любые террористические угрозы, возникающие в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Лукашенко раскритиковал игру хоккеистов минского «Динамо»
- Посла Мексики вызвали в МИД РФ из-за незаконного удержания 17-летней россиянки
- «Анапа перетянет»: Сочи недосчитается миллион туристов в мае из-за жадности отельеров
- Песков: У кабмина есть много предложений по улучшению экономической ситуации
- В Сирии заявили о завершении вывода сил США с территории страны
- В Госдуме перечислили штрафы для дачников
- В Госдуме объяснили, как спасти прах советских воинов от вандалов из Балтии
- Садоводов предупредили о мошенничестве при продаже участков в СНТ
- Совместные учения сил ОДКБ пройдут в 2026 году в РФ, Казахстане и Белоруссии
- «Дорогое удовольствие»: Что мешает россиянам зимовать на дачах