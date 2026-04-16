Песков: У кабмина есть много предложений по улучшению экономической ситуации

У членов экономического блока правительства есть достаточно предложений для активизации экономики. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин назвал причины снижения ВВП

По его словам, все эти предложения озвучивались на совещании с российским лидером Владимиром Путиным.

«Высказывались самые различные точки зрения... Зачастую бывают и споры, это абсолютно нормальный рабочий процесс», - заключил представитель Кремля.

Ранее экс-министр труда, экономист Сергей Калашников заявил «Радиоточке НСН», что для возвращения российского ВВП к росту необходимо серьёзное изменение экономической политики.

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
