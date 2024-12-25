Кнайсль: Европа не восприняла сигнал испытания «Орешника»
25 декабря 202400:01
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европа не восприняла сигнал испытавшей ракету «Орешник» России, сообщает РИА Новости.
По ее словам, европейские страны не поняли посыл российского лидера Владимира Путина о том, что он не хочет подстегнуть переход к ядерной войне.
Ранее президент РФ заявил, что был достаточно глубоко погружен в тему разработки гиперзвуковой системы «Орешник». Глава государства подчеркнул, что это является частью его работы.
сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru