Клишас: Военное положение не является основанием для применения смертной казни
Военное положение, действующее в определенном регионе, не может быть основанием для отмены на его территории моратория на смертную казнь. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Сенатор указал, что Конституция и решения Конституционного суда «не знают» подобных исключений.
«Конституцию России должны соблюдать все, в том числе новые субъекты Российской Федерации», — написал Клишас в своем Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что выступает за применение смертной казни за отдельные особо тяжкие преступления. В частности, врио главы региона привел в пример убийство целой семьи с двумя маленькими детьми, отметив, что за подобные деяния «нужно сразу на месте решать вопрос».
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