В Запорожской области предложили ввести смертную казнь
Смертную казнь за отдельные особо тяжкие преступления предложили ввести в Запорожской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.
«Безответственность порождает те проблемы, которые есть сегодня в стране. Я бы да, однозначно ввел смертную казнь», - цитирует Балицкого РИА Новости со ссылкой на телеканал «Крым 24».
Балицкий привел в пример случай изнасилования женщины с последующим убийством ее, мужа и двух маленьких детей. Сейчас виновные ожидают суда.
«За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос», - уточнил Балицкий.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил применение в некоторых случаях смертной казни. По его словам, достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни.
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