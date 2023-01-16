В Запорожской области предложили ввести смертную казнь

«Безответственность порождает те проблемы, которые есть сегодня в стране. Я бы да, однозначно ввел смертную казнь», - цитирует Балицкого РИА Новости со ссылкой на телеканал «Крым 24».

Балицкий привел в пример случай изнасилования женщины с последующим убийством ее, мужа и двух маленьких детей. Сейчас виновные ожидают суда.

«За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос», - уточнил Балицкий.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил применение в некоторых случаях смертной казни. По его словам, достаточно, чтобы изменились сами правовые позиции Конституционного суда по вопросу о смертной казни.

