Клишас усомнился в перспективах расследования ООН случаев пыток пленных на Украине
Возможность расследования в ООН фактов пыток военнопленных на Украине бесперспективна, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Ранее в ООН после появившихся в Сети записей с предположительно пытками удерживаемых на Украине военнослужащих призвали Киев и Москву расследовать инциденты, напоминает РИА ФАН.
«Много было таких призывов расследовать преступления неонацистов на Украине. Помните результаты хоть одного такого расследования от киевской хунты?» — написал Клишас в своем Telegram-канале.
Сенатор подчеркнул, что это преступление будет расследовано Следственным комитетом РФ и правоохранительными органами Донецкой и Луганской народных республик. Клишас добавил, что виновные будут установлены и преданы суду.
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