В ООН призвали расследовать ситуацию с пытками пленных на Украине
Организация Объединенных Наций призвала расследовать инцидент, который попал на видео. Речь идет об украинских военных, которые простреливают ноги взятым в плен российским солдатам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой главу мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильду Богнер.
«Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео», — сообщила она.
Отмечается, что в настоящее врем ООН проверяет все опубликованные материалы, которые вызывают беспокойство организации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тех, кто участвовал в пытках пленных военнослужащих Вооружённых сил России на Украине, будут преследовать, они ответят за свои деяния.
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