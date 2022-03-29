В ООН призвали расследовать ситуацию с пытками пленных на Украине

Организация Объединенных Наций призвала расследовать инцидент, который попал на видео. Речь идет об украинских военных, которые простреливают ноги взятым в плен российским солдатам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой главу мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильду Богнер.

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«Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео», — сообщила она.

Отмечается, что в настоящее врем ООН проверяет все опубликованные материалы, которые вызывают беспокойство организации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тех, кто участвовал в пытках пленных военнослужащих Вооружённых сил России на Украине, будут преследовать, они ответят за свои деяния.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Военная ОперацияУкраинаПыткиООН
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