В Госдуме высказались о мобилизации 500–700 тысяч человек

Мобилизация на 500–700 тысяч человек в текущих реалиях могла бы быть полезной, сообщает «Абзац» со ссылкой на заявление депутата Госдумы Александра Бородая.

По его словам, в настоящее время она актуальна только для формирования резерва. Подобные меры могли бы существенно повлиять на ситуацию на фронте, если бы были реализованы в 2024–2025 годах. Парламентарий указал, что сегодня линия боевого соприкосновения во многом удерживается за счет применения беспилотников.

Бородай подчеркивает, что масштабная мобилизация на данный момент не имеет прежнего значения и может рассматриваться преимущественно как инструмент для создания резервных сил.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что темы новой мобилизации в РФ нет на повестке дня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:ГосдумаРоссийская АрмияМобилизация

Горячие новости

Все новости

партнеры