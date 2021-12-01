Клишас: Пункт об освобождении военных от QR-кодов должен быть учтен

Инициативу Минобороны РФ об освобождении военнослужащих от необходимости получать QR-коды о вакцинации от COVID-19 поддержал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, которые приводит ТАСС, предложения от оборонного ведомства должны быть учтены. Комитет, в свою очередь, поддержит такой подход при рассмотрении законопроекта.