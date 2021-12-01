Клишас: Пункт об освобождении военных от QR-кодов должен быть учтен

Инициативу Минобороны РФ об освобождении военнослужащих от необходимости получать QR-коды о вакцинации от COVID-19 поддержал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

По его словам, которые приводит ТАСС, предложения от оборонного ведомства должны быть учтены. Комитет, в свою очередь, поддержит такой подход при рассмотрении законопроекта.

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявлял, что QR-коды в общественных местах дадут ограниченный эффект, но для спасения жизней нужно вводить более жесткие меры.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:QR-кодСовет Федерации РФ
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