Клишас прокомментировал высказывание Белого дома о «Северных потоках»
Уклонение Белого дома от судебного разбирательства по обвинению в причастности к терактам на «Северных потоках» будет означать признание вины, сообщил в Telegram глава конституционного комитета Совета федерации России Андрей Клишас.
«Правительство США и лично Байден были обвинены в террористическом акте на "Северном потоке". США назвали обвинение ложью. Посмотрим, подаст ли Белый дом в суд», — заявил сенатор.
Он отметил, что «если Белый дом уклонится от судебного разбирательства - это будет признанием вины, несмотря на формальное отрицание, что взрыв на Северном потоке организовало правительство США».
Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что водолазы ВМС Соединенных Штатов летом 2022 года установили под газопроводы «Северный поток» взрывчатку, которую позднее активировали норвежцы. 26 сентября сбросил гидроакустический буй, который привел в действие взрывные устройства.
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