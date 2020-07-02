Клишас объяснил порядок включения поправок в Конституцию
Для включения изменений в текст Конституции РФ будет необходим указ президента Владимира Путина. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
По его словам, поправки вступят в силу после того, как ЦИК объявит официальные итоги голосования, передает РИА Новости. Сенатор также отметил, что принятие новой Конституции не потребует переназначения правительства.
Согласно обработке 100 процентов бюллетеней, 77,92% россиян поддержали изменения Конституции, сообщает «Свободная пресса». Телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН отметил, что не удивлен таким показателям. При этом журналист выразил мнение, что после вступления поправок в силу взаимоотношения между властью и обществом не изменятся.
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