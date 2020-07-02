Клишас объяснил порядок включения поправок в Конституцию

Для включения изменений в текст Конституции РФ будет необходим указ президента Владимира Путина. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, поправки вступят в силу после того, как ЦИК объявит официальные итоги голосования, передает РИА Новости. Сенатор также отметил, что принятие новой Конституции не потребует переназначения правительства.