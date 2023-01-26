Нуланд назвала условия США по смягчению санкций против России

В Госдепартаменте США готовы поддержать смягчение антироссийских санкций после вывода российских войск с территории Украины и готовности Москвы к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в конгрессе. Трансляцию вёл C-SPAN.

Она подтвердила, что сама лично поддержала бы смягчение санкции в отношение России при выполнении условий Вашингтона.

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По словам Нуланд, госсекретарь США Энтони Блинкен также поддержал бы это.

Ранее США ввели визовые санкции против более 500 представителей ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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