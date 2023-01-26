Нуланд назвала условия США по смягчению санкций против России
В Госдепартаменте США готовы поддержать смягчение антироссийских санкций после вывода российских войск с территории Украины и готовности Москвы к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе слушаний в конгрессе. Трансляцию вёл C-SPAN.
Она подтвердила, что сама лично поддержала бы смягчение санкции в отношение России при выполнении условий Вашингтона.
По словам Нуланд, госсекретарь США Энтони Блинкен также поддержал бы это.
Ранее США ввели визовые санкции против более 500 представителей ВС РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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