Мишустин признал прогресс в вопросе будущего Союзного государства
Немалый прогресс достигнут по многим вопросам российско-белорусской повестки, в том числе по будущему Союзного государства. Такую оценку дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам переговоров в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Мишустин также заявил о полной поддержке Москвой суверенитета Белоруссии. Премьер назвал республику родной страной для России. Он отметил исторические, языковые, духовные связи двух государств.
Встреча Мишустина с Лукашенко состоялась во Дворце Независимости. После этого российский премьер отправился на встречу со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
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