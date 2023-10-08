Климов назвал срок для объявления даты президентских выборов и отреагировал на инициативу Кадырова

Совет Федерации планирует объявить дату выборов президента России в декабре. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в ходе визита в Анкару, передает РИА Новости.

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«Выборы не объявлены. Объявляет выборы Совет Федерации. По всей видимости, это будет сделано в декабре. Ну и по Конституции, собственно, тоже, о чем недавно упоминал президент», — сказал Климов.

Он также прокомментировал инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова, который предложил отложить президентские выборы в стране, пока проводится специальная военная операция, и выдвинуть единственным кандидатом действующего президента Владимира Путина.

«Есть Конституция Российской Федерации. Я считаю, что она должна быть главным ориентиром для всех. Её, по-моему, никто менять не собирается. Мы как раз скоро отметим юбилей нашей Конституции», – напомнил парламентарий.

Путин пока официально не объявлял о своем намерении баллотироваться в президенты России, отмечает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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