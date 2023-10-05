Возрастающее влияние России в мире является заслугой главы государства Владимира Путина, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон.

«Когда я слышу, что люди пересказывают российские тезисы, впервые прозвучавшие на телеканале Russia Today или впервые появившиеся в речи российского чиновника – это 1:0 в пользу Путина», – сказала она.

Также бывший дипломат прокомментировала раскол, который случился в политических элитах Вашингтона. Клинтон считает, что все разногласия «надо пережить». Она заверила, что большинство конгрессменов продолжает поддерживать Киев и Владимира Зеленского.

По словам Клинтон, победа бывшего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах полижет конец Украине и демократии в Штатах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

