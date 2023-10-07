Кадыров предложил отменить выборы президента России в 2024 году из-за СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента России, намеченные на 17 марта 2024 года, из-за спецоперации. Такое заявление сделал чеченский лидер на флешмобе в Грозном, приуроченном ко дню рождения главы государства Владимира Путина.
По словам Кадырова, голосование можно провести с единственным кандидатом - нынешним президентом России. По мнению главы Чечни, ни один другой кандидат, кроме Путина, не сможет эффективно управлять страной в текущей ситуации.
Путин пока официально не объявлял о своем намерении баллотироваться в президенты России, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru