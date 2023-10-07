Кадыров предложил отменить выборы президента России в 2024 году из-за СВО

По словам Кадырова, голосование можно провести с единственным кандидатом - нынешним президентом России. По мнению главы Чечни, ни один другой кандидат, кроме Путина, не сможет эффективно управлять страной в текущей ситуации.

Путин пока официально не объявлял о своем намерении баллотироваться в президенты России, отмечает «Радиоточка НСН».

