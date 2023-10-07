Кадыров предложил отменить выборы президента России в 2024 году из-за СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил временно отменить предстоящие выборы президента России, намеченные на 17 марта 2024 года, из-за спецоперации. Такое заявление сделал чеченский лидер на флешмобе в Грозном, приуроченном ко дню рождения главы государства Владимира Путина.

Сыну Кадырова Адаму присвоили звание Герой Чечни

По словам Кадырова, голосование можно провести с единственным кандидатом - нынешним президентом России. По мнению главы Чечни, ни один другой кандидат, кроме Путина, не сможет эффективно управлять страной в текущей ситуации.

Путин пока официально не объявлял о своем намерении баллотироваться в президенты России, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Владимир ПутинВыборы Президента РоссииРамзан КадыровЧечня

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