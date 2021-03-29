Климкин назвал ошибку Украины в стратегии по Крыму

По мнению бывшего министра, подготовку плана реализации стратегии нельзя было доверять украинскому правительству, отмечают Известия.

«Все "утонет" в нашей бюрократии», — написал Климкин в Facebook.

Экс-глава МИД отметил, что необходимо было поручить реализацию плана «деоккупации» Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает Ura.ru.

Кроме того, Климкин считает, что бессмысленно анализировать разработанную властями стратегию, не зная ее закрытой части.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию «деоккупации» Крыма, напоминает РИА ФАН. Документ, наряду с консолидацией и восстановлением суверенитета над регионом, называют одним из «трех китов» политики украинских властей.

