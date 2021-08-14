Климкин: Меркель поставит Зеленского перед выбором из-за «Северного потока-2»

По мнению бывшего главы МИД Украины Павла Климкина, канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским поставит его перед выбором относительно действий по газопроводу «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Об этом он Климкин заявил в эфире телеканала «Украина 24».

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«Владимир, нужно идти вперед, меня скоро не будет, выборы в Германии <…> Я вот 7 лет переживала за Украину, ты думаешь, следующий канцлер будет беспокоиться за нее?» - такой посыл, считает Климкин, даст немецкий лидер украинскому.

Таким образом, делает вывод экс-министр, Зеленский окажется перед дальнейшим политическим и экономическим выбором в преддверии своей встречи с президентом США Джо Байденом, пишет Газета.ru.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказал мнение, что предстоящая встреча с канцлером ФРГ будет малоприятной для президента Украины Владимира Зеленского.

«Немцам уже надоело во многом это упорство и лекции, которые они слышат со стороны украинского руководителя. Немцы добились одного, с их точки зрения, они еще два года назад договорились с российской стороной, что газ на Запад по-прежнему будет идти через украинские трубы, Россия от этого не отказывается», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийАнгела МеркельПавел КлимкинУкраинаСеверный Поток-2
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