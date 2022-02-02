Кличко посоветовал Германии попрощаться с «Северным потоком — 2»

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что газопровод «Северный поток — 2» «был бы хорош для экономики ФРГ».

Кличко счел шуткой планы Германии отправить на Украину тысячи касок

По его словам, несмотря на все плюсы, немецким властям следует отказаться от проекта.

«Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком — 2», — подчеркнул Кличко.

Киевский градоначальник также добавил, что «зависимость от России опасна».

Ранее Кличко заявил, что в случае вторжения России на Украину готов воевать с оружием в руках.

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Фото: facebook.com/merkieva
ТЕГИ:Северный Поток-2ГерманияКиевВиталий Кличко
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