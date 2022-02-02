Кличко посоветовал Германии попрощаться с «Северным потоком — 2»

По его словам, несмотря на все плюсы, немецким властям следует отказаться от проекта.

«Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком — 2», — подчеркнул Кличко.

Киевский градоначальник также добавил, что «зависимость от России опасна».

Ранее Кличко заявил, что в случае вторжения России на Украину готов воевать с оружием в руках.