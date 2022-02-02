Кличко посоветовал Германии попрощаться с «Северным потоком — 2»
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому журналу Der Spiegel заявил, что газопровод «Северный поток — 2» «был бы хорош для экономики ФРГ».
По его словам, несмотря на все плюсы, немецким властям следует отказаться от проекта.
«Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком — 2», — подчеркнул Кличко.
Киевский градоначальник также добавил, что «зависимость от России опасна».
Ранее Кличко заявил, что в случае вторжения России на Украину готов воевать с оружием в руках.
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