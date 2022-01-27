Кличко счел шуткой планы Германии отправить на Украину тысячи касок

Планы Германии по отправке на Украину пяти тысяч военных касок удивили мэра Киева Виталия Кличко, сообщает телеканал «360».

DPA: Берлин предоставит Киеву 5 тысяч военных касок

Он расценил это как шутку и привел свой пример аналогичной помощи. Кличко изданию газете Bild признался, что поведение Берлина буквально лишило его дара речи. «Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки?» — задался вопросом глава города. Он не исключило, что это будут подушки.

Как сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник, данный жест немецкой стороны — чисто символический. По словам дипломата, «это лишь капля в море».

Напомним, власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, что неоднократно подчеркивали канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Максименко
ТЕГИ:КиевГерманияВиталий Кличко
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