Кличко счел шуткой планы Германии отправить на Украину тысячи касок

Он расценил это как шутку и привел свой пример аналогичной помощи. Кличко изданию газете Bild признался, что поведение Берлина буквально лишило его дара речи. «Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки?» — задался вопросом глава города. Он не исключило, что это будут подушки.

Как сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник, данный жест немецкой стороны — чисто символический. По словам дипломата, «это лишь капля в море».

Напомним, власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, что неоднократно подчеркивали канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.

