Кличко счел шуткой планы Германии отправить на Украину тысячи касок
Планы Германии по отправке на Украину пяти тысяч военных касок удивили мэра Киева Виталия Кличко, сообщает телеканал «360».
Он расценил это как шутку и привел свой пример аналогичной помощи. Кличко изданию газете Bild признался, что поведение Берлина буквально лишило его дара речи. «Что нам отправит Германия в следующий раз в качестве поддержки?» — задался вопросом глава города. Он не исключило, что это будут подушки.
Как сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник, данный жест немецкой стороны — чисто символический. По словам дипломата, «это лишь капля в море».
Напомним, власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, что неоднократно подчеркивали канцлер Олаф Шольц и глава МИД Анналена Бербок.
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