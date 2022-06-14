«Клеветнический маразм!»: В Грузии возмущены проделками «лобби Саакашвили» в ЕС
Жители Грузии не отказываются от идеи членства в ЕС, однако менять национальное достоинство на статус в случае продолжения обвинений не намерены, сказал в эфире НСН политолог Петр Мамрадзе.
Народ и правительство Грузии по-прежнему поддерживают курс на евроинтеграцию, однако в стране оскорблены необоснованными обвинениями в недемократичности, отметил руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее критически отозвался на сообщения о том, что статус кандидата в Евросоюз сначала получат Украина и Молдова, а заявка Грузии остается «под вопросом». Он назвал оскорбительной резолюцию Европарламента, в которой критиковалось положение СМИ в Грузии. В Европарламенте также настаивают на освобождение из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Население поддерживает курс на евроинтеграцию совершенно четко, и правительство поддерживает. Но что совершенно возмутительно, что это решение поддерживает та группа лоббистов, которая у [экс-президента Михаила] Саакашвили была в Европарламенте, которая его открыто поддерживала, несмотря на то, что европейские структуры писали о садистском, авторитарном режиме Саакашвили, о пытках в тюрьмах, все это опубликовано! И вот сейчас ровно обратное описано, якобы в Грузии такие нарушения – но их действительно нет. Можно за многое критиковать правительство, но у нас полная свобода прессы, а там такое написано, это возмутительно. Наркоман, который умер от лишней дозы, и все знали об этом, выведен в качестве журналиста, пострадавшего от притеснений. Маразм полный! И в этом плане я полностью поддерживаю правительство, которое уже готовит достойный ответ по пунктам, адресованный в Совет Европы. Саакашвили, оказывается, выпустить надо – это совершенно неприемлемо, и это совсем не то, чего хочет наш народ. Все понимают, что это лоббисты Саакашвили, люди на улицах подходят, спрашивают...», - возмутился политолог.
Мамрадзе напомнил, что ЕС ранее высоко оценивал соответствие Грузии необходимым для вступления в союз параметрам, тогда как Украина и Молдавия могут получить статус лишь из-за политических обстоятельств.
«По всем объективным данным, по отчетам европейских же структур Грузия уверенно лидирует в группе с Молдовой и Украиной: уровень демократии, свобод, честности выборов, верховенство закона, независимость судов – это все лежит опубликованное, эти отчеты. И некоторые параметры у Грузии лучше, чем у Польши, чем у Венгрии и некоторых других стран ЕС, даже Италии. И встает вопрос – это политическое решение, или действительно будут смотреть на соответствующие параметры? Понятно, что вопрос Украины встал из-за ситуации, которая там сложилась, никто и не думал об этом еще несколько месяцев назад. Вопрос именно такой: а что нам еще надо делать, какие параметры выполнять? Непонятно. Все желают, конечно, украинскому народу мира, спокойствия, в Грузии у нас традиционно замечательные отношения с украинским народом на протяжении столетий. Это одно дело. Но разочарование будет в том, что несправедливые, клеветнические обвинения прозвучали со стороны такой структуры, как Европарламент. Да, это совершенно символическое образование, Еврокомиссия, Европейский Совет решают, но в народе уже разочаровались этими обвинениями. Но скоро увидим, что будет, 17 июня будут консультации. Если такие несусветные обвинения и требования будут продолжаться, то, как сказал премьер и члены парламента, мы не будем менять национальное достоинство на какой-то статус. А что дает этот статус кандидата? Турция 35 лет кандидат, и на протяжении этого времени только отдаляется от реального членства», - заключил политолог.
Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, выступая на Форуме глобальной безопасности (GLOBSEC 2022) в Братиславе, пообещал, что Грузия проведет реформы и станет настоящим европейским государством, которое сможет вступить в Евросоюз через 5-10 лет.
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