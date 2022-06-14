«Клеветнический маразм!»: В Грузии возмущены проделками «лобби Саакашвили» в ЕС

Народ и правительство Грузии по-прежнему поддерживают курс на евроинтеграцию, однако в стране оскорблены необоснованными обвинениями в недемократичности, отметил руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее критически отозвался на сообщения о том, что статус кандидата в Евросоюз сначала получат Украина и Молдова, а заявка Грузии остается «под вопросом». Он назвал оскорбительной резолюцию Европарламента, в которой критиковалось положение СМИ в Грузии. В Европарламенте также настаивают на освобождение из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Население поддерживает курс на евроинтеграцию совершенно четко, и правительство поддерживает. Но что совершенно возмутительно, что это решение поддерживает та группа лоббистов, которая у [экс-президента Михаила] Саакашвили была в Европарламенте, которая его открыто поддерживала, несмотря на то, что европейские структуры писали о садистском, авторитарном режиме Саакашвили, о пытках в тюрьмах, все это опубликовано! И вот сейчас ровно обратное описано, якобы в Грузии такие нарушения – но их действительно нет. Можно за многое критиковать правительство, но у нас полная свобода прессы, а там такое написано, это возмутительно. Наркоман, который умер от лишней дозы, и все знали об этом, выведен в качестве журналиста, пострадавшего от притеснений. Маразм полный! И в этом плане я полностью поддерживаю правительство, которое уже готовит достойный ответ по пунктам, адресованный в Совет Европы. Саакашвили, оказывается, выпустить надо – это совершенно неприемлемо, и это совсем не то, чего хочет наш народ. Все понимают, что это лоббисты Саакашвили, люди на улицах подходят, спрашивают...», - возмутился политолог.